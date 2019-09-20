Ali Ece: Beşiktaş bu sezon mental ve kolektif açıdan ne kadar dağınık olduğunu gösterdi

Farka gitmesi gereken maçta Beşiktaş bu sezon mental ve kolektif açıdan ne kadar dağınık olduğunu en kötü şekilde gösterdi! Orta sahaya çapa olarak alınan Elneny, ikinci maçında da stopere yama yapılmaya çalışıldı, olmadı; bu kadar kötü form durumundaki Lens ve Güven’in oyuna girmesi zaten kadro sığlığının en acı kanıtı!

Karius 75’teki kurtarışı yapabilecek kadar potansiyelli bir kaleciyken 14. dakikadaki basit hatayı nasıl yapabiliyor? Artık 26 yaşına geldi, bunları düzeltmek için ekstra mental çalışma yapmayı hiç düşünüyor mu?

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Ali Ece’nin yazısı