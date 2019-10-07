Ali Ece: Avcı pragmatik taktik değişikliğiyle hatasından döndü

Beşiktaş bu sezon ligde en az topa sahip olduğu maçta lider Alanyaspor’u gol yemeden yendi. Stadın mevcut bozuk zemininde daha önceki maçlardaki mutlak kısa pas oyununu oynamak zaten mümkün değildi, Abdullah Avcı pragmatik taktik değişikliğiyle hatasından döndü.

Milli maç arasında Avcı, Alanya maçındaki pragmatik oyunu taktik pansumanla daha da iyileştirmeli. Tabii Beşiktaş’ta asıl tedavi, yönetimsel açıdan yapılmalı. Başkan adayları, yönetim listeleri mümkün olduğu kadar birleşerek en güçlü yönetim kurulunu oluşturmalı.

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Ali Ece’nin yazısı