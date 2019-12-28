Ali Ece: Atiba ile şimdiden Sportif Direktör olarak uzun vadeli sözleşme yapılmalı!

Atiba sanki onu Süleyman Seba ile Baba Hakkı, Beşiktaş Köyiçi’nde büyütmüşçesine Beşiktaş’ı sırtlamaktan da ötesini yapıyor. “Heykelini dikmek gerek” denildiğinde sadece “Ben sözleşmemin gereğini yapıyorum” diyor, o yüzden heykel yetmez şimdiden Sportif Direktör olarak uzun vadeli sözleşme yapılmalı!
SON HABERLER
Genco Gülan: Papaz da her zaman pilav yemez!
Akademisyen ve aynı zamanda yılda en çok sergi açan sanatçı rekorunun sahibi, geçen yıl Milliyet Sanat Dergisi’nin düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren Gülan ile gündemi değerlendirdik.
2019’un en iyi yerleştirmeleri
Online sanat platformu ‘artsy.net’, 2019 yılının en iyi kamusal sanat yerleştirmeleri listesini yayınladı. Eserler, yaratıcı mesleklerden insanları kamusal üretimler için bir araya getiren Sokak Sanatı Projeleri’nin (UAP) küratör komitesi tarafından seçildi. Liste yayınlanırken bir de komiteden küratörlerin eserlerle ilgili notları paylaşıldı.
İstanbul Modern’de 80/100
Fotoğraf sanatçısı ve şair Lütfi Özkök 2020 yılının mayıs ayına kadar, İstanbul Modern’in dördüncü katında, hayatının ve sanatçı portrelerinin izleğini sürecek fotoğraf severleri bekliyor.
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının bakım ücreti yüzde 20 zamlandı
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi.
Türk-İş: Aralıkta açlık sınırı 2 bin 163, yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraya çıktı
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), aralık ayının yoksulluk ve açlık sınırını açıkladı.