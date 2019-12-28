Ali Ece: Atiba ile şimdiden Sportif Direktör olarak uzun vadeli sözleşme yapılmalı!

Atiba sanki onu Süleyman Seba ile Baba Hakkı, Beşiktaş Köyiçi’nde büyütmüşçesine Beşiktaş’ı sırtlamaktan da ötesini yapıyor. “Heykelini dikmek gerek” denildiğinde sadece “Ben sözleşmemin gereğini yapıyorum” diyor, o yüzden heykel yetmez şimdiden Sportif Direktör olarak uzun vadeli sözleşme yapılmalı!

Ali Ece’nin yazısı