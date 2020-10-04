Ali Ece: 74 dakikalık doğruyu çöpe atabilecek hatayı, Altay son anda çöpten çıkardı

Erol Bulut’un A planı gayet başarılıydı. Ancak Erol hoca 2-0’ı bulduktan kısa süre sonra Sosa’yı oyundan almak zorunda bile olsa yerine kesinlikle Ciğerci gibi çalışkan ama topla ilişkisi kötü bir orta sahayı sahaya sürmemeliydi! Hocanın 74 dakikalık doğrularını adeta çöpe atabilecek olan bu büyük hatasını Altay adeta son anda çöpten çıkardı.

Ali Ece’nin yazısı