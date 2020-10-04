Ali Ece: 74 dakikalık doğruyu çöpe atabilecek hatayı, Altay son anda çöpten çıkardı

Erol Bulut’un A planı gayet başarılıydı. Ancak Erol hoca 2-0’ı bulduktan kısa süre sonra Sosa’yı oyundan almak zorunda bile olsa yerine kesinlikle Ciğerci gibi çalışkan ama topla ilişkisi kötü bir orta sahayı sahaya sürmemeliydi! Hocanın 74 dakikalık doğrularını adeta çöpe atabilecek olan bu büyük hatasını Altay adeta son anda çöpten çıkardı.
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Türkiye’nin sorumluluk sahasında Yunanistan’dan Navtex
Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ilan ettiği iki yeni Navtex’in kendi sorumluluk alanında olduğunu belirterek Navtex’leri Antalya istasyonundan yeniden yayınladı.
Bilim Kurulu üyesi: Vaka ve hasta ifadesinin eş anlamlı kullanıldığını sanıyordum
Bilim Kurulu’nun Toplumda Salgın Yönetimi alt grubunda yer alan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Ben vaka sayısı ve hasta sayısı ifadesinin eş anlamlı olarak kullanıldığını sanıyordum. Meğer başka bir anlamla kullanılıyormuş. Benim de bilgim yoktu” dedi.
Trump hastanede: Remdesivir veriliyor, birkaç gün kalacak
Dün, Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanan ABD Başkanı Donald Trump, geceyarısı hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Trump’ın birkaç gün hastanede kalacağı belirtildi.
İstanbul ve Mersin’de IŞİD operasyonu: 34 kişi gözaltında
İstanbul ve Mersin’de IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 34 kişi gözaltına alındı.
Kılıçdaroğlu’ndan ‘ekonomi programı’na eleştiri: Çöküşün tablosu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yaşadığının ekonomik kriz değil ‘ekonomik buhran’ olduğunu söyledi.