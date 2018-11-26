Ali Dürüst istifadan vazgeçti: Galatasaray’ımı en iyi şekilde temsil edeceğim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, istifa kararından geri adım attı.

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında 1-1 biten Galatasaray-Konyaspor maçında hakem Halis Özkahya, 87’nci dakikada Konyaspor lehine penaltı vermiş, penaltı golle sonuçlanmıştı.

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Penaltı pozisyonu tartışamaları da beraberinde getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar, Dürüst’e istifa çağrısı yapmış, Galatasaraylı eski yönetici de istifa etmişti.

‘Duygusal bir karardı’

Bir duyuru yayınlayan Dürüst, maçın ardından gerilim dolu atmosfer ve kendisinde yoğunlaşan baskı neticesinde TFF’deki görevinden istifa ettiğini kaydetti.

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“Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım” diyen Dürüst, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF’ye güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Dürüst şunları kaydetti: “Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF’deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray’ımı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim.”