Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ali Çınar: Türkiye aleyhine ikinci mektup Temsilciler Meclisi’nde imzaya açıldı

Bu arada Trump’ın azil davası sürecinde, 54 senatör Türkiye aleyhine çok ağır bir mektup yazdı. Türkiye-ABD Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkan Mehdi Eker, insan haklarından duyulan memnuniyetsizliğe FETÖ’cü Enes Kanter’i örnek gösteren, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği dahil her konuda eleştiriler yönelten mektuba AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin de imza attığı ortak bildiriyle cevap verdiklerini açıkladı. Bu yazılı cevap önemli ama ABD başkentine partiler üstü ziyaretlerin ivedilikle yapılması anlamlı olacaktır.

Geçen hafta bazı görüştüğüm Kongre üyeleri, Türkiye aleyhine ikinci bir mektubun, Temsilciler Meclisi’nde imzaya açıldığını söyledi. Yani bir haftada 2 mektup olacak…

Reklam

Ali Çınar’ın yazısı

SON HABERLER

Kaçırılan denizciler Türkiye’de: ‘İstediğimiz yapılmazsa öldüreceğiz’ diye tehdit etmişler

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ gemisinden kaçırılan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye’ye geldi. Denizciler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şirket yetkilileri tarafından karşılandı. Kaptan Mustafa Kaya, korsanların, “Şirketiniz istediklerimizi yapmazsa sizi öldüreceğiz” dediğini anlattı.