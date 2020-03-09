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Yaramazlara biraz batar!

Ali Çınar: Senatör Graham’ın ‘Türkiye’ye yardımcı olmalıyız’ demeçleri önemli

Senatör Lindsey Graham, üç gün önceki görüşmemizde Suriye’de hava sahasının kapatılması için partiler üstü bir tasarı hazırlığı yapacağını dile getirirken, Başkan Trump’un bu öneriye çok sıcak bakmayabileceğini de belirtmeden geçemedi.

Bu arada üç Cumhuriyetçi senatörün, Türkiye’nin İdlib operasyonu sırasında Türkiye’ye destek mesajları gözlerden kaçmadı. Özellikle ismi Savunma Bakanlığı için geçen Senatör Tom Cotton’un “NATO müttefikimiz doğru olanı yapıyor. Putin ve Esad rejiminin soykırımı durdurulmalı” mesajı dikkat çekiciydi.

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Türkiye’ye sert eleştiriler yapan Rubio’nun da İdlib konusunda nerdeyse her gün mesaj atması, Graham’ın “Türkiye’ye yardımcı olmalıyız” demeçleri de önemliydi… Senato’da Demokratlar’a baktığımızdaysa hiçbirinin ‘gık’ının bile çıkmadığını hatırlatmakta fayda var…

Ali Çınar’ın yazısı

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