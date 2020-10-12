Ali Çınar: Diyelim ki Biden kazandı; Türkiye ile hemen ipleri koparacak mı?

Zira kendisinin Türkiye’ye çok ciddi bir nefreti olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’ye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde 4 kez gelmiş ve yaptığı hadsiz açıklamalar nedeniyle 2 defa özür dilemiş bir Biden’dan bahsediyoruz. Her ne kadar Türkiye’de Erdoğan ve Trump’ın yakın ilişkisinden bahsedilse de, Obama-Biden’ın ilk döneminde Türk-ABD ilişkileri altın yılını yaşamıştı. Barack Obama kazandıktan sonra ilk ziyaret ettiği ülkelerden biri Türkiye olmuş, üstüne de Erdoğan, görüşmelerinde “Dostum Obama” diye hitap etmişti.

Yani Trump döneminde ikili ilişkiler harika mıydı? Hayır! Neredeyse hiçbir sorun çözülmedi sadece ertelendi veya geçiştirildi diyebiliriz.

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Tabii ki krizlerin atlatılmasında önemli oldu, bunu da inkar edemeyiz. Ancak, burada çıkar ilişkisine dahil bir müttefik anlayışını olduğunu söyleyebiliriz.

Diyelim ki, 21 Ocak’ta Joe Biden kazandı. Ne olacak? Türkiye ile hemen ipleri koparacak mı? Hayır! Türk-ABD ilişkileri, Başkan Obama’nın 2. döneminden daha sıkıntılı bir dönem yaşayabilir ama ipler kopmaz.

Ali Çınar’ın yazısı