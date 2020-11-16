Ali Çınar: Biden’ın önceliği Türkiye olmayacak!

Özellikle Türkiye’de, Biden’ın gelmesiyle Türk-ABD ilişkilerinin kötüye gideceğine inanan büyük bir kesim var. Ancak Trump dönemindeki tüm sorunların hala masada olduğunu ve hiçbirinin çözüme ulaşmadığını hatırlatmak gerek. Yani Biden’ın 20 Ocak’ta göreve geldiği gibi, Türkiye’ye karşı adımlar atacağını beklememek gerek. Zira onun çok işi var…

Trump dönemi sürse bile, Türkiye ile çakışmalar ya da ayrışmalar yaşanması kaçınılmaz görünüyordu. Ve Biden yönetimiyle de aynı durumlar yaşanabilir. YPG-PKK konusu, S-400 ve Doğu Akdeniz’de çıkar çatışmaları gibi pek çok sorun, Biden dönemine aktarılmış oldu. Burada önemli olan güven sorununun nasıl yeniden tesis edilebileceği ve hangi alanlarda bir uzlaşma sağlanabileceği. ABD’de devlet kurumlarının tekrar işlevsel hale gelmesi, diplomatik kanalların daha çok kullanılması ve en önemlisi Kongre’de Türkiye algısının nasıl değiştirileceği konusunda kafa yorulması gerekiyor.

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Ali Çınar’ın yazısı