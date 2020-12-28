Ali Çınar: Ankara-Washington hattında iyi lobi faaliyeti yürütülmesi önem taşıyor

Yani Türkiye’nin şu anda ‘ana‘ lobi ve PR firmaları yok. Sadece iki sözleşmeli alt firmayla yürütülen bir lobi çalışması var. Türkiye, büyük ihtimalle yeni PR ve lobi firmalarıyla yakın zamanda anlaşma yapacaktır. Türkiye’nin 2021’den itibaren Joe Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açmak istediği de biliniyor. Bu anlamda Ankara-Washington hattında iyi bir diplomasinin yanı sıra iyi bir lobi faaliyeti yürütülmesi de önem taşıyor.

Ali Çınar’ın yazısı