Ali Çınar: ABD 3 Kasım seçimlerine kadar ne Doğu Akdeniz ne de Karadeniz ile ilgili adım atar

Keşfin, Türkiye’nin cari açığının hafifletilmesinde yardımcı olabileceği belirtilirken, ABD’li enerji uzmanlarının, gazın 3 yıl içinde piyasaya sürülmesinin hayli iddialı olduğuna ilişkin yorumları paylaşıldı.

‘New York Times’, ‘Washington Post’ gibi diğer önemli medya kurumları da söz konusu keşfin Türkiye için olumlu bir gelişme olduğuna değinirken, ABD’de, keşfin ‘oyun değiştirici’ olmadığını ifade edenlerin varlığını hatırlatalım. Bir başka dikkat çeken ayrıntıysa, Karadeniz’deki doğal gaz sahasının keşfine yönelik haberin Doğu Akdeniz’deki gerilimin yükseldiği bir dönemde geldiği yorumlarının yapılması.

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ABD 3 Kasım seçimlerine, hatta yeni başkanlık dönemi başlayana kadar ne Doğu Akdeniz ne de Karadeniz ile ilgili bir adım atmayacaktır. Ancak ABD’nin, Türkiye’nin enerji anlamında Rusya’ya bağımlılığının azalmasından memnuniyet duyacağına inanıyorum.

Ali Çınar’ın yazısı