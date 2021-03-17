Ali Boratav’dan 600 sayfalık ‘Mavi Yolculuk Rehberi’: Drone fotoğraflarıyla 540 koy

Gazeteci Ali Boratav’ın yazdığı ‘Mavi Yolculuk Rehberi’nin genişletilmiş ikinci baskısı kitapçılardaki yerini aldı. 608 sayfalık yeni baskıda, drone fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş 540 küçük koy ve mola noktası yer alıyor.

Göcek Göbün Koyu

Boratav 2019 yılında ‘Mavi Yolculuk Rehberi: Gökova’dan Kekova’ya Güneybatı Kıyılarımız ve 12 Adalar’ adlı kitabı yayınlamıştı.

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Yeni kitapta, 60 yıllık mavi yolculuk geleneği, mavi yolculuğun geçmişi ve bugünü, ıssız-temiz denizleri, kıyılarımızdaki tarih ve doğa zenginliği, lezzet noktaları, iskele ve barınaklar, korunaklı limanlar deniz haritaları ve koyların ayrıntılı fotoğraflarıyla okura sunuluyor.

Gökova Büyükçatı Koyu

Kitapta Boratav’ın Türkiye kıyıları ve Ege Adaları’nda 150’ye yakın mavi yolculuğundan izlenim ve deneyimleri de yer alıyor.

Usta denizcilik yazarı Sezar Atmaca’nın editörlüğünü, grafiker Aydın Tibet’in sayfa tasarımını üslendiği kitabın ikinci baskısı Ege Yayınları tarafından yapıldı.

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Genişletilmiş baskıdaki yenilikler

Hisarönü Oğlanboğuldu Adası

1500 fotoğraf ve 280 haritalık bir görsel içerikle sunulan kitapta, Gökova, Hisarönü, Yeşilova, Marmaris, Göcek-Fethiye Körfezleri’yle, Kalkan-Kaş-Kekova kıyıları ve 12 Adalar tüm ayrıntılılarıyla anlatılıyor.

Büyük boyda basılan kitabın genişletilmiş ikinci baskısında 90 yeni koy ve mola noktası mavi yolculuk envanterine eklendi. Böylece ilk baskıda 450 olan koy sayısı 540’a; ilk baskıda kitabın 532 olan sayfa sayısı da 600’e yükseldi. Kitabın 12 Adalar Bölgesi’nde yenilik olarak Astipalya ve Levitha adalarına da yer verildi. Mavi yolculuk rotalarının görsel anlatımına önem verilen kitap, yeni drone fotoğraflarıyla zenginleştirildi.

Kekova Karaloz Koyu

2020 itibariyle pandemi koşullarında deniz yaşamının ayrı bir cazibe kazandığı günlerde, ‘Mavi Yolculuk Rehberi’ sadece bir denizcilik kılavuzu değil, aynı zamanda bir yaşam rehberi. Denizcilerin ötesinde bu kıyıları karadan gezen tüm gezginlere de hitap ediyor.

Kitapta, yaz sezonunu denizde geçirenlere ve denizciliğe yeni adım atanlara, mavi yolculuk koylarının binlerce yıllık tarihi, muhteşem doğası, çevre özellikleri tüm ayrıntılarıyla aktarılıyor. Mavi yolculuk kıyılarımızı yaşatan ve koruyan deniz insanlarının öyküleri, bu koyların efsaneleri, sırları sunuluyor.

Fethiye Karaöceren Koyu

Ayrıca genellikle profesyonel gulet kaptanlarının ve günü birlik gezi teknelerinin kullandığı gizli mola noktaları gezginlerle paylaşılıyor.

Mavi yolculukta yeni dönem

Kaş Kovan Adaları ve arkada Meis Adası

Boratav da 2020 itibariyle pandemi koşullarında deniz tatili ve deniz yaşamına ilginin arttığına, yaz aylarında binlerce teknenin seyrettiği kıyılarda, sakin-bilinmeyen-ıssız koyların ayrı bir önem kazandığına dikkat çekiyor.

‘Pratik navigasyon’ mantığıyla hazırlanan kitapta, Türkiye mavi yolculuk körfezleri ve Ege adalarındaki bu 540 koy ve mola noktası, 23 alt bölge haritasında noktasal olarak işaretleniyor. Koy ve mola noktalarının haritalardaki yakın plan görüntüleri de okura sunuluyor. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve örnek sayfalara bu adresten de ulaşılabiliyor.

Kitap tanıtımından

Denizin çağrısı… Gökova’dan Kekova’ya Türkiye mavi yolculuk kıyılarındaki 600 DM uzunluğundaki kıyı şeridi ve Yunanistan idari sınırlarındaki 12 Adalar – Yakın Ege Adaları bölgesi için bir kılavuz.

Tüm detaylarıyla… Mavi yolculuk koylarının tarihi, doğası, insanları, çevre ve kültürel özellikleri; lezzet durakları; körfezlerin coğrafi ve iklimsel özellikleri, denizlerinin sırları. Mavi gezginler için bir yaşam rehberi.

Kolayca ulaşabileceğiniz bir görsellik ve anlatımla… Körfezlerimizdeki ve 12 Adalar’daki 540 küçük koy ve mola yerinin 1500 fotoğrafı ve haritalardaki yakın plan görüntüleri. 23 alt bölge haritasında koyların noktasal konumu.

Kapsam Alanı:

Gökova Körfezi: Halikarnas Balıkçısı’yla mavi yolculuğun başladığı cennette 108 eşsiz mavi durak. Deniz ve karanın dantel örgü gibi iç içe girdiği bir coğrafyada doğa ile baş başa kalmak için ideal adresler.

Hisarönü ve Yeşilova Körfezleri: İşte denizciler dünyasında son yılların moda rotası. Yaz aylarında herkesin toplandığı 115 küçük koy, temiz denizler ve pek az denizcinin kullandığı mola noktaları.

Marmaris Körfezi: Karia ve Lykia’nın buluştuğu eşsiz bir coğrafya. Körfezdeki 58 küçük koyun en güzelleri Kadırga’dan Serçe ve Bozukkale Koyları’na uzanan batı kıyılarda yer alıyor.

Göcek-Fethiye-Belceğiz Körfezleri: Yemyeşil çam ormanları ile lacivert denizlerin buluştuğu baştan çıkarıcı bir coğrafya. Birbirinden güzel 81 küçük koyda mavi safari.

Kalkan-Kekova Kıyıları: Doğa, tarih ve tertemiz denizlerle kaplı bu mavi gezide keşfedilecek 39 küçük koy ve akıl almaz bir tarihi miras var… Bölgenin yıldızı Kekova, yıllardır tüm dünya denizcilerinin de gözdesi.

12 Adalar: Muhteşem denizleri, sempatik-leziz tavernaları, suyun iki yakasını da seven insanlarıyla bir huzur bölgesi. Türk denizcilerinin olağan rotalarından biri haline gelen adalar bölgesinde yaşam ve 139 küçük koy, mola noktası.

Ali Boratav kimdir?

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Ekonomi Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Nokta ve Aktüel dergilerinde muhabirlik-editörlük ile basın yaşamına adım attı. Milliyet gazetesi, ATV, Star TV haber merkezlerinde editör ve koordinatör olarak çalıştı. 2002’de basın hayatını noktaladı. 2003-2015 yılları arasında Tribeca İletişim Danışmanlık Şirketi’nde Kurumsal İletişim Danışmanı olarak çalıştı. 2008-2012 yıllarında Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Bu sırada basın hayatına da misafir yazar olarak döndü. 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak Yacht Türkiye dergisinde denizcilik ve mavi yolculuk deneyimlerini; 2009 yılından itibaren de Tempo Travel dergisinde dünya gezilerinden izlenimlerini yazıyor.