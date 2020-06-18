Ali Bayramoğlu: Zorda bir cumhur ittifakının tek çıkışı dağınık bir muhalefet

İktidar cephesi, sarsılarak ve sarsıntıları artarak aşağıya doğru seyreden bir hava aracını andırıyor. Ani ve kısa süreli yükselme anları dışında bu seyirde bir değişim yok. Onları da genel olarak kimi anlık hava dalgaları sağlıyor. Bu anlar, duyguları tahrik eden, değerleri siyasallaştıran kesitlerle karşımıza çıkıyor. Cumhur ittifakı, Ayasoyfa, beka ideolojisi ve milliyetçiliğin derinleşmesi gibi unsurlarla gelen ya da gelecek sıçramalardan medet umuyor. Süreklilik hayali kuruyor.

İktidar cephenin iniş, muhalefet tarafının çıkış eğiliminin sürdürdüğü bu ortamda, siyasi gelecek, önemli ölçüde muhalefetin nasıl örgütleneceğine bağlıdır. CHP, bunun için, bu alanda taşıyıcıdır.

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Zorda bir Cumhur İttifakının tek çıkışı var dağınık bir muhalefet.

Nitekim onun üzerine oynuyorlar.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı