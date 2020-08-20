Ali Bayramoğlu: Siyasi yarışın aday isimlerinden ibaret kalacağını sanmak büyük analiz hatası olur

Cumhur ittifakının, özellikle AK Parti’nin bu ihtimalden daha şimdiden tedirgin olması bile, bir anlam taşır. Erdoğan’ın, 2014 seçimlerinde Gül’ü adaylıktan vazgeçirmek için Kayserili hemşerisi ve tanışı Genelkurmay Başkanını görüşmeye göndermesi de bu tedirginliğin bir sonucuydu.

Elbette tüm bunlar, Gül’ün adaylığı istediği, aday gösterileceği ya da İmamoğlu’dan Babacan’a kadar diğer muhtemel başkan adaylarını ihmal etmek anlamına gelmez. Ancak, eski cumhurbaşkanı mevcut siyasi koşullarda ciddi alternatiflerden birisi olmayı sürdürecektir.

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Erdoğan karşısında kimin ortak aday olacağı (olabileceği) tartışması önemli olmakla birlikte, bu önemin bir sınırı da var.

Önümüzdeki seçimlerde, siyasi yarışın aday isimleri ve temsil ettiklerinden ibaret kalacağını sanmak büyük analiz hatası olur.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı