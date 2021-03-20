Ali Bayramoğlu: MHP, ülke gidişatına, iklimine ve rejimine hiç bu kadar hakim olmamıştı

MHP, 1970’lerdeki Milliyetçi Cephe hükümetleri dahil olmak üzere ülke gidişatına ve iklimine ve rejimine hiç bu kadar hakim olmamıştı.

Türkiye, her geçen gün, demokratik siyaseti, toplumsal ve siyasal farklılıkları tehlike ve tehdit olarak gören bir anlayışa sahip MHP’nin istediği yöne, totaliter bir düzen olmaya doğru ilerlemektedir.

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Ne gariptir ki kapatma davasının ilanı ile MHP’nin kurultayı kesişmiş bulunuyor.

Ne ilginçtir ki, siyasi alanın boğulma hamleleriyle birlikte Selçuk Özdağ’dan Levent Gültekin’e kadar uzanan sokak saldırıları artıyor ve normalleşiyor.

Yargı baskısı, iktidar baskısı, sokak baskısı artan oranda el ele veriyor ve ülkenin rejimini tanımlıyor.

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Erdoğan ve AK Parti, bu gidişattan elbette azade değildir, hatta baştaki balıktır.

Ancak, ortada ironik bir durum olduğu da muhakkaktır.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı