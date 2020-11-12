Ali Bayramoğlu: Mevcut dengeyi ne bozar?

Batılı ülkelerin tersine, Türkiye’de kriz-sandık ilişkisi her zaman doğru orantılı olmamıştır. Tarih, kimlik, aidiyet, milliyetçi tepkilerin, özellikle başarı duygusunun, özgüven girdilerinin sağ ve sol üzerine şemsiye oluşturarak etkili olduğu örnekler pet çoktur.

Peki, mevcut dengeyi ne bozar?

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İktidar veya muhalefetin diğer tarafın oyun sahasına girerek orada yeni bir tutum üretmesi, alan doldurması dengeleri değiştirebilecek en önemli faktördür.

Örneğin muhalefet partilerinin jeopolitik siyaset alanına girip iktidarla gerçek anlamda ve yaratıcı demokratik vurgularla yarışması böyle durum oluşturur.

Örneğin siyasi iktidarın ekonomik krizi kabul edip, piyasa ekonomisi kurallarına dönüp, düzeltici ve sonuç alıcı hamleler yapması mevcut dengeleri etkileyebilir.

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Albayrak’ın istifası ve takip eden yeni atamaların hükümetin ekonomi politikasında değişikliğe yol açıp açmayacağı sorusu bu yüzden son derece önemlidir.

19 Kasım’daki Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı bunun ilk işaretini verecek gibi görünüyor.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı