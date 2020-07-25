Ali Bayramoğlu: Kılıçdaroğlu cesur adımlar gerektiren iki beklenti konusunda yol alacak mı?

CHP’nin bugün ve yarın sürecek 37. Olağan Kurultayı, bu siyasi partinin iç dengeleri kadar, hatta bundan daha çok ülke siyasetiyle bakımından önemli görünüyor.

CHP’ye yönelik beklentiler iki noktada toplanıyor.

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Muhalif siyasi alanı derlenip toparlaması, taşıyıcılığını yapması, HDP’yi sisteme katacak bir çerçevede ittifak imkanı ve siyaset üretmesi…

Kılıçdaroğlu’nun ‘ileri adım’ın simgeleyen Kürt meselesinde bir çok kapıyı açtığı, İstanbul seçimlerinde yerel teşkilatına Kürtlerle ilişkiler bakımından yol verdiği biliniyor. Nitekim partili bir grup, bu çerçevede, kurultay sonrası açıklanması beklenen üzere bir Kürt raporu çalışması içinde.

Bunların devamı gelecek mi? Daha cesur adımlar gerektiren iki beklenti konusunda yol alınacak mı? Yoksa Kılıçdaroğlu temkinli ve dengeci tarzıyla mı devam edecek?

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Soru budur.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı