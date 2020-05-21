Ali Bayramoğlu: İP muhalefet zincirinin en zayıf halkası

Herkesi içine alan son tartışmalar Akşener’in HDP ve Millet İttifakı ilişkisiyle ilgili çıkışlarıyla başlamıştır.

İP, muhalefet zincirinin en zayıf halkasıdır. HDP’ye karşı reddiyeci bir tutuma sahip, kontrol ettiği siyasi alan GP ve DEVA tarafından tehdit edilen, asayişçi politikalarda Cumhur bloğuna yakın, ama MHP’yle kan davası olan bir siyasi partidir. Bu sıkışıklık içinde bilinçli, bilinçsiz her hareketi, cepheler arası ve içi ilişkileri hareketlendirmektedir.

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Son günlerdeki partilerin ittifaklar üzerine yapılan açıklamalar hamleleri bu çerçevede okumak gerekir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı