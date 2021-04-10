Ali Bayramoğlu: İktidar kimi gerçeklerin farkında olmalı

Temmuz 2016 darbe girişimi, etkileri hala süren iki sonuca yol açtı.

Bir yanda görülmemiş bir devlet krizi yaşandı. Ülke, başta güvenlik kurumları olmak üzere, pek çok devlet kurumunun içinin kendiliğinden boşalmasına ve işlev zaafına düşmesine tanıklık yapmıştı. Yeniden yapılanma politikalarını kaçılmaz hale getiren bir veçheydi bu.

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Diğer yandan, darbe girişimi, siyasi iktidarın otoriter hamlelerine de zemin oluşurdu. Krizin çapını aşan bir tasfiye dalgasına, kurumları şahıslara bağlayarak gelenek ve dokularını bu istikamette değiştirmeye, başka bir ifadeyle bir tür “kurumsuzlaştırma” eğilimine “gerekçe” oluşturdu. Yeniden yapılanma politikalarının itici gücü de bu eğilim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yeniden yapılanmanın en kuvvetli yaşandığı kurumlardan biri oldu. Bu durum ve kurumun önemi tartışılmaz. Asker-siyaset ilişkileri bu ülkenin tarihinin çok önemli bir kalemini oluşturur. Bundan sonra oluşturmayacağını da kimse garanti edemez. En azından müdahaleci geleneği olan silahlı bir gücün nasıl yapılandığı, nasıl işlediği, demokratik düzen bakımından son derece önemlidir.

Nitekim asker-siyaset ilişkisi, (amacı ne olursa olsun) amiraller bildirisiyle gündeme ve akıllara, boşuna gelmedi.

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Asker-siyaset ilişkisi bitmiştir kanaati yaygın olsa da, iktidar kimi gerçeklerin farkında olmalıdır.

Peki, bu neyin farkındalığıdır.

Yanıtı, ordu kurumunun 16 Temmuz sonrası yapısı etrafında düşünmek gerektirir.

Bu tablo bizi, modernist subay grupları, yeni alımlarla iktidara yakın gruplar, ulusalcı gruplar, gizli FETÖ’cüler olmak üzere parçalı bir ordu dokusu varsayımına iter. Bunlar da örtülü bir siyasallaşmanın, en önemlisi karşılaşmanın nüvelerini oluşturur.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı