Ali Bayramoğlu: İktidar değişikliği CHP’nin aktif çabaları olmadan mümkün değil

Kılıçdaroğlu’nun kurultaydaki kimi açıklamaları, hem iç siyasi dengeler bakımından önemli, hem CHP’ye yönelik beklentilerle doğru orantılıydı.

CHP, ittifakların rolü ve gereği konusunda açık ve daha da açılan bir tutum içinde.

Reklam

Nitekim CHP lideri “2023’te iktidara dostlarımızla geleceğiz” diyordu. Dostlar tabirinin özellikle kullanıldığını ve geniş bir yelpazeyi ifade ettiği varsaymak yanlış olmaz. GP ve DEVA da bu dostların bir parçası olarak düşünülebilir. Elbette de, koşullar sağlanırsa, HDP de.

Yeni anayasal düzen ve seçim sistemi Türkiye’yi ikili yarışmalara, cephelere itiyor. Bu durumda ve mevcut güç dengeleri etrafında, artık iktidar değişikliği, her şeyden önce, muhalefetin bir araya gelmesi ve organize olmasıyla ilgili bir sorun. Bu, ise CHP olmadan, dahası CHP’nin aktif çabaları olmadan mümkün değil.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı