Ali Bayramoğlu: HDP’nin muhalif partilere doğru hamle yapması, AK Parti’nin hamlesini kısmen bozar

Siyasetteki hareketlenme muhalif alana da yansımaya başladı.

Dikkat çekici iki gelişme oldu.

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Babacan-Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra yapılan “CHP ile DEVA’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak çalışma yürütecekler” açıklaması bunlardan birincisi. İki partinin aldığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mutabakat zemini oluşturma kararı, sadece içerik değil, simgesel bakımdan da önemlidir. Muhalif alanda siyasi partiler arasında ilk tematik ve siyasi buluşmadır. Bu tür buluşmalar, bunların sayılarının çoğalması, iktidara itiraz eden partilerin, itiraz ettikleri konularda alternatif güç ve fikir üretmesi, olana direnmesi açısından özellikle bugünün koşullarında kritik ve önemli bir siyaset yapma halidir.

İkinci gelişme HDP’nin bir adımıyla ilgili. HDP, muhalif alanın diğer siyasi partileriyle temas kararı verdi ve hareket geçti. Sancar ve Buldan ilk görüşmeyi 1 Şubat’ta Saadet Partisi’yle yapacaklar. Bunu 5 Şubat’ta CHP, 9 Şubat’ta Gelecek Partisi, 11 Şubat’ta DEVA genel başkanlarıyla buluşmaları takip edecek.

HDP’nin kendisine gelemeyen muhalif siyasi partilere doğru hamle yapması, bir anlamda, hem içeriye doğru ilerleme arayışını ifade eder. Muhalif partileri sınırlarını tekrar düşünmeye iter. AK Parti’nin, tek bir siyasi partiyle HDP’yi baş başa bırakması hamlesini kısmen bozar. En önemlisi, ortak bir yol haritası, oyun kurma davetini ima eder.

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Ali Bayramoğlu’nun yazısı