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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Erdoğan’ın yeni bir gündem belirleme girişimi

Cumhurbaşkanı bir kaç gün önce yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söylüyordu.

Muhalefet desteklemediği bir anayasa ne meclisten geçebilir (400 oy gerekli), ne referanduma sunulabilir (360 oy gerekli).

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O zaman mesele ne?

Sorunun iki yanıtı olabilir.

Seçimleri kazanmasını veya iktidarda kalmasını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler yapmak…

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Ya da biraz ortalığı karıştırmak, yeni kutuplaşma vesileleri üretmek, siyasi gündeme bu yolla hakim olmak, en önemlisi muhalefet cephesinin tek ortak noktası alan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışı’nın havasını almak.

Velhasıl, söz konusu olan, Erdoğan’ın yeni bir hamlesidir, yeni bir gündem belirleme girişimidir.

Ne yazık ki bunlar iktidarın işine yarıyor.

Özellikle muhalefet ortak bir yol haritası belirlemeyi geciktirdikçe…

Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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