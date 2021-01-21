Ali Bayramoğlu: Erdoğan’ın Çakıcı krizinde de, Özdağ’a saldırıda da şiddete mesafe almaması vahimdir

Ülkücü gençlik Bahçeli’nin söylediği gibi sokakta olmayabilir. Ama sokakta dolaşan, endişe veren, bir dil var, ortalıkta dolaşan bir kılıç var.

Bunun anlamını ve riskini, henüz o çizgiyi geçmediğini varsayarsak, en iyi bilecek insanlardan birisinin aslında cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. 67 yaşında olan cumhurbaşkanı, bundan 45 yıl önce, gerek bir genç, gerek bir siyasi partinin teşkilat üyesi olarak yaşananları yakından gözlemiş olmalıdır.

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Cumhurbaşkanı da bilir ki, Türk siyasi tarihinde demokrasi iki tür keskin kopuş yaşamıştır. İlki askeri darbelerle gerçekleşmiştir. İkinci sokağı terör ve şiddetin kaplamasıyla. Şiddeti dışarıda bırakan, kimden gelirse gelsin, kime yararsa yarasın mahkum eden çizgi siyaset ilk ve önde gelen meşruiyet çizgisidir.

Erdoğan’ın Çakıcı krizinde de, Özdağ’a saldırısında da kamuoyunun önüne çıkıp şiddete mesafe almaması, saldırıyı açık şekilde kınamaması dikkat çekicidir ve vahimdir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı