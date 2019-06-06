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Yaramazlara biraz batar!

Ali Bayramoğlu: Erdoğan ve bilanço

Son 5 yılın AK Parti’den çok Tayyip Erdoğan’ın hikayesiyle  iç içe geçtiği muhakkak. Hukuk düzeninde bozulma, siyasi alanda sertleşme, kuvvet temerküzü eksenli anayasal yapı, beka söylemi gibi son dönem Türkiye’sini tanımlayan tüm gelişmeler, İstanbul seçimlerinin iptali de dahil olmak üzere Erdoğan’ın şahsi tercihlerinin sonucudur.

Bugünden geriye bakıldığında, bu tercihlerin temelinde Erdoğan’ın sorun algısı ve sorunlara verdiği tepki, sorunları ele alma biçiminin bulunduğu bir kez daha açık biçimde görülmektedir.

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Ali Bayramoğlu’nun yazısı

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