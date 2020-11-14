Ali Bayramoğlu: Berat Albayrak’ın gidişi bir kadro yenilenmesine, imaj değişikliğine de işaret ediyor

2016 sonrası Erdoğan anayasa değişikliğiyle, bu kez sistemi kendisi ve sadakat üzerine inşa etme işine girişti. Böylece ailenin işlevi bir ölçüde ikame ediliyordu. Özellikle son dönemde ekonomik kriz ayyuka çıkıp, parti teşkilatının Berat Albayrak alerjisi büyüyünce, Albayrak’ın parti içinde oluşturduğu ağırlık Erdoğan’a da fazla, gereksiz ve riskli gelmeye başladı.

Sonrası malum. Safra atıldı.

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Berat Albayrak’ın gidişi, ekonomik politikalarda bir tashih ihtimali kadar, bir kadro yenilenmesi, imaj değişikliği, gücün tahkimatı vesilesine de işaret etmektedir.

İşin bu yönü, iktidar alanının bu öyküsü genel bir analiz için pek hafife alınmamalıdır.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı