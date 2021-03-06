Ali Bayramoğlu: Akşener, git gide alfa siyasi karakter özellikleri sergiliyor

İYİ Parti, gerek istikrarlı siyasi söylemi, gerekse yerinde ve cesur muhalif çıkışlarıyla kalıcı bir istikamette yol alıyor, bugün itibariyle siyasi yelpazenin önemli unsurlarından birisini oluşturuyor. Lideri Akşener, git gide alfa siyasi karakter özellikleri sergiliyor, muktedir ve güven veren bir siyasi lider görüntüsü veriyor, bu çerçevede Erdoğan’a ve Bahçeli’ye etkili biçimde, üstelik merkez sağ zaviyeden kafa tutuyor. Böylece, farklı siyasi partilerin mutsuz ve arayışta olan seçmenleri için siyasi merkeze işaret ederek, bir çekim merkezi oluşturuyor.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı