Ali Bayramoğlu: Adaletsizliğe ve haksızlığa tepki, seçimlerde Erdoğan’ı emekli edebilir

AKP-MHP-BBP’nin toplam oyu yüzde 45 görünüyor. Onları ‘kurtaracak’ yüzde 5-6’lık oy daha şimdiden GP ve DEVA’nın hanesine yazılmış durumda. Babacan 3,2, Davutoğlu 2,3 orana sahip. Babacan’ın oyunun her geçen gün artacağına, sakin söylem ve tutumunun bir karşılık bulacağına şüphe yok. Davutoğlu ise ise, tüm medya ve görünürlülük olanıksızlıklarına rağmen, iktidarı hırpalıyor.

İktidar partilerini baskın bir seçimin kurtaracağı da çok şüpheli.

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DEVA ve GP’yi parlamento seçimi dışında tutucak bir düzenlemenin, yeni bir ’23 Haziran İstanbul seçimleri etkisi’ yapması ihtimali var. Adaletsizliğe ve haksızlığa tepki, başkanlık seçimlerinde Erdoğan’ı emekli edebilir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı