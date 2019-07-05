Ali Babacan’a ‘FETÖ’ soruşturmasına yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘iddiaları soyut bularak’ eski bakan Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasına gerek olmadığına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Ali Çevik adlı eski Hazine çalışanı Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunup, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürmüştü.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iddiaları soyut bularak Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “İhbarda bulunanın görev yaptığı Hazine Müsteşarlığı’ndaki görev değişikliği ve hakkında idari soruşturma yapılmış olmasına karşı idare hukuku ilkelerine göre yasal yollara başvurulabileceği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın idarenin işlemlerine yerindelik denetimi yapmak gibi yetki ve görevi bulunmadığı, kurum içerisinde görevle ilgili disiplin ve idari tasarrufta bulunan yetkililerin bu tasarrufundan dolayı herhangi bir silahlı terör örgütüyle illiyet ve irtibatının kurulamayacağı dosya kapsamında anlaşılmıştır.”

Savcılık bu kararı kısa bir süre önce hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında aldı. Bu karar sonrası Babacan hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.

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Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da 4 temmuz tarihinde katıldığı programda, “Akşener ve Babacan’a yönelik soruşturmalar felaket. Hukuken de siyaseten de yanlış” demişti.