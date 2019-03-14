‘Ali Baba vergisi’ uygulamada: Çin’den gelen ürünlere ‘şüpheli paket’ ücreti

Gümrüklerde çoğu Çinli e-ticaret sitelerinden gelen ürünlere ‘ek vergi’ sayılabilecek bir uygulamaya başlandığı belirtildi. Tüketiciler, gümrük vergisinden muaf 22 avro altındaki ürünlere dahi gümrük sunum ücreti eklendiğini ileri sürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 27 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Alibaba gibi sitelerden satın alınarak ülkeye giren ve gümrük vergisinden muaf olan 22 avro altındaki ürünlere vergi uygulanacağının sinyalini vermişti.

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DW Türkçe’den Engin Karaman’ın haberine göre tüketiciler o tarihten bu yana Çin’den satın alınan ürünlerin faturalarını sosyal medyada paylaşarak içinde 3 liralık ürün olan paketlerden bile 4.5 lira gümrük sunum ücreti ve 70 kuruş damga vergisi alındığını öne sürüyor.

Uygulanan prosedüre ek

Söz konusu ek ücretle ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, bunun nedeninin, uygulamanın resmiyette ‘yeni vergi’ olarak değil, halihazırda belli durumlar için uygulanan bir prosedüre dayanılarak hayata geçirilmesi olduğu düşünülüyor.

Gümrük sunum ücreti eskiden sadece ‘şüpheli’ görülen paketlere yapılan incelemelerin karşılığı olarak uygulanıyordu ancak artık 22 euro altındaki tüm ürünlere uygulanması gündemde.

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Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, eskiden gümrüğe takılmadan müşteriye gelen ürünlerin ‘şüpheli paket’ gibi işlem gördüğünde 5.2 lira ücrete tabi tutulduğunu söyledi. Tüketicilerin şikayetlerine göre hükümetin söz konusu adımı hayata geçirdiği ortaya çıkıyor.

Yarısı Çin’den

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’ye 2018’de gümrük vergisinden muaf 60 milyon adet ticari ürün girdi. Ürünlerin değeri 3 milyar avroyu (yaklaşık 20 milyar TL) aştı. 60 milyon ürünün 26 milyonu Çin’den geldi. Türkiye’nin Çin’le ticaret açığı ise 20 milyar doların üzerinde.

Albayrak da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında doğrudan Çin’i hedef alarak, “26 milyon adet posta, bir ülkeden geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Gelen ürünlerde vergi yok, yasallık yok. Benim aynı ürünü üreten üreticim vergi veriyor” demişti.