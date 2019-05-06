Ali Ağaoğlu: Seçim yenilenirse dolar 6.22’yi hızla test eder





YSK’nın seçimlerin yenilenmeyeceği yönünde bir karar vermesi durumunda faizlerde(Bono/tahvil ve para piyasaları) çok önemli değişiklik beklemem. Bu durum kısmi yenileme durumu için de geçerli.

Ancak kurda sınırlı da olsa gevşeme, bir düzeltme yaşanabilir. Geçen haftayı 5.9650’den kapatan dolar/TL’nin sırasıyla 5.9250, 5.8800 ve 5.8250 seviyelerinden birine kadar gerilemesi ihtimali var.

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Kısmı yenileme (Maltepe ve Büyükçekmece) durumunda faiz cephesindeki tepki yine sınırlı kalacak olsa da dolar/TL’de geçen haftalarda başlayan yükseliş hareketinin yine yukarı meyilli devam etmesi olasılığı artacaktır. Ancak buradaki hareketin ilk aşamada 6.0000 psikolojik seviyesini aşması zor olabilir, 6.0310 seviyesi önemli bir direnç olacaktır.

İstanbul’da tüm seçimlerin yenilenmesi kararı hem faiz hem de kurda oynaklığın hızla arttığı, sert hareketlerin görüldüğü bir ortamı beraberinde getirecektir. Bu durumda dolar/TL’de daha önce yazdığım 6.18-6.22 bandının hızla test edilmesi ihtimali artacaktır.

Ali Ağaoğlu’nun yazısı