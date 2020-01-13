Ali Ağaoğlu: Merkez Bankası ‘önden yüklemeli’ faiz indirimi politikasına devam edebilir

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2020’nin ilk toplantısını 16 Ocak’ta yapacak. Tahminimce Merkez Bankası ‘önden yüklemeli’ faiz indirimi politikasına devam edebilir.

Geçtiğimiz birkaç yıldan farklı olarak PPK bu yıl ‘her ay’ toplanacak. Bir yandan iyi, diğer yandan çok da iyi olmayan bir karar! Her ay, dinamik tepki vermek adına değişiklik olumlu olarak değerlendirilebilirken, diğer yandan her ay ‘tepki verilmesi gereken’ bir para politikasına sahip olmak çok da arzulanan bir durum olmasa gerek. Şimdilik bu tartışmayı bir kenara bırakalım…

Reklam

Ali Ağaoğlu’nun yazısı