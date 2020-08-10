Ali Ağaoğlu: İstikrarlı ve öngörülebilir faiz ortamı lazım

Her zaman söylediğim gibi finansal piyasaların en temel değişkeni faizdir. Kurlar dahi faize göre şekillenir. ‘Çoklu faiz’ ortamında hangi faizi esas alacaksınız da fiyatlama yapacaksınız? Yıllara sari bir yatırım yapacaksanız, bu yatırımın verimli olup olmadığına hangi faizi kullanarak karar vereceksiniz. İstikrarlı ve de öngörülebilir bir faiz ortamı lazım. Umarım kısa zamanda yeniden tekli faiz ve kur ortamına geri döneriz.
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