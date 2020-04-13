Ali Ağaoğlu: Günümüz dünyasında IMF dışındaki mekanizmalar son derece kısıtlı ve sıkıntılı

Anlaşalım! Her geçen gün içine kapanan; işsizliğin arttığı ve sosyal mutabakatın her gün zayıfladığı bir ülke istiyorsak, evet biz bize yeteriz. En azından fakirlikte eşitlenerek ve yerli – milli duygularla bunu acılı da olsa; başarabiliriz. Ancak bunu belli yaşın üzerindekiler ile başarabiliriz. Gençlere bunu anlatmak hayli zor. Üniversitelerde okuyan, mezun olduğunda iş bulma umudu hayli azalmış gençlere bunu anlatmak hayli zor olacaktır.

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Her ne kadar CNNTürk’ün haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok” dese de günümüz dünyasında IMF dışındaki mekanizmalar son derece kısıtlı ve sıkıntılı. Nihayetinde ödemeler dengesinde bugün değilse de böyle giderse çok değil 2 -3 ay sonra çıkabilecek sıkışıklıklara karşın bugünden IMF ile stand-by dışı alternatifler ile görüşmelerin/hazırlıkların yapılmasında fayda var. Bu konudaki esneklik, finansal piyasalara da güven verecektir!

Ali Ağaoğlu’nun yazısı