Ali Ağaoğlu: Bazı fon yöneticilerinin dolar alma ihtimalinin arttığı bir dönem

Geçen hafta Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Bu karar, bağlayıcı niteliği bulunmamakla beraber AB parlamenterlerinin Türkiye’ye bakışını ortaya koyması açısından önemli.

Diğer yandan Rusya’dan S-400 alımı için Türkiye’nin “kararlı” açıklamaları, ABD tarafından tepki ile karşılanmaya devam ediyor. Uzun zamandır “tek bir Amerika’dan” söz etmenin hatalı olacağını; CIA, Pentagon, FBI-NSA ve Beyaz Saray gibi “çoklu bir Amerika” olduğunu ısrarla belirten birisi olarak; bu 3-4 yapının hemfikir açıklamaları önümüzdeki dönem sırf F-35 uçakları değil, farklı konularda da ABD ile karşı karşıya kalabileceğimizi düşündürtüyor.

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Bir yandan yerel seçimler, diğer yandan S-400 ve ABD ilişkileri derken, seçimlere kalan 10 iş günlük sürede, yüksek TL faiz cazibesi ile döviz satarak TL’ye yatırım yapmış; bu pozisyondan hayli kâr etmiş olan bazı fon yöneticilerinin pozisyonları kapatarak dolar almaları ihtimalinin arttığı bir döneme giriyoruz.

Ali Ağaoğlu’nun yazısı