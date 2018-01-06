Algöz ve Tekindor’un ‘Arif V 216’ atışması: ‘Güler geçerim, herkes kalitesini belli eder’

Oyuncu Zafer Algöz ve şarkıcı Ayça Tekindor, Cem Yılmaz’ın yeni filmi ‘Arif V 216’ üzerinden Twitter’dan ‘atıştı.’

Oyunculuk da yapan Tekindor, dün Twitter hesabından film için, “Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film… Gerçekten şaşırdım” diye yazdı.

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Filmin oyuncularından Algöz ise Tekindor’a yine Twitter’dan “İbanı gönder paranı geri göndereyim” karşılığını verdi.

İbanı gönder paranı gerı göndereyım — zaferalgoz (@zaferalgoz) January 5, 2018

Tekindor da bugün Algöz’e yanıt verererek ‘bu işi uzatmayacağını, gülüp geçtiğini’ kaydetti.

Tekindor şunları yazdı: “İlk ve son; Ben bu tür olaylardan uzak durmak için Bodrum’a yerleştim, emekli oldum, hayalimdeki hayatı yaşıyorum. Bir filme ‘Muhtemelen’ hayatımda gördüğüm en kötü film dediğim için (ki öyle) böyle bir cevap veriliyorsa, şahsen güler, geçerim. Zaga’da beş yıl kendisiyle çalıştım, yaşına olan saygımdan da susarım. Söz uçar, yazı kalır. Herkes, kendini bir şekilde ifade eder. Kalitesini de belli eder. Burada sinema bileti zaten ucuz. Zamanımı geri veremeyeceğine göre de bu işi uzatmam. Daha fazla zamanımız gitmesin, boşa gerilmelere gerek yok. Zaman değerli. Şimdi ben her gün yaptığım gibi deniz kenarında yürüyüşüme çıkacağım. Herkese sevgiler.”