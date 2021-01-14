Aleyna Yurtkölesi’nin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’ni boğarak öldüren Şayan Keyriyan, cezaevinde ölü bulundu. Keyriyan’ın kendini asarak intihar ettiği açıklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak’taki apart dairesinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside Yurtkölesi’nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığını tespit etti. Şüphelinin, Yurtkölesi’nin 25 yaşındaki eski sevgilisi İran uyruklu Keyrian olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Keyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi’nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen Keyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocabaş D Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Görevliler, kaldığı koğuşta Keyrian’ın cansız bedenini buldu. Keyriyan’ın dün akşam kendini tavana iple asarak intihar ettiği açıklandı.

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Keyrian’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.