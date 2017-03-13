‘Aleyna Tilki’ye aşığım’ deyip aranjör Emrah Karaduman’ı bıçaklayan adam yeniden gözaltında

Aranjör Emrah Karaduman ve şoförünü Eskişehir’de bıçaklayıp serbest bırakılan saldırgan, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Karaduman, bir eğlence merkezinde sahne almak için şoförü Volkan Karaca’yla birlikte Eskişehir’e gitmişti.

Karaduman ve Karaca, İsmet İnönü Caddesi’nde saat 00.30’da gece kulübüne girerken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Polisteki ifadesinde “Aleyna Tilki’ye platonik aşığım. O yüzden bıçakladım” diyen 33 yaşındaki Enis Duman, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Yeniden gözaltında

Savcılık serbest bırakma kararına itiraz etti.

İtirazın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Duman, bugün gözaltına alındı.

Özür diledi

Duman gözaltına alınmadan önce Facebook hesabından şunları yazdı: “Öncelikle arkadaşlardan binlerce defa özür diliyorum. Gerek platonik aşk olsun, gerek tesadüf, gerek kasıt olsun anladım ki dünyadaki hiçbir şey insanların canını yakmaya değmez. Mahkemenin kararı ile serbestim ama tekrar bozulabilir diye düşünüyorum. Bunu söylemeseydim daha çok üzülecektim. Masum kalmayı ve öyle ölmeyi tercih ederim. Bununla asla zere kadar gurur duymadım ve duymayacağım. O öfkeyle gittim ama görünce iyi bir insan olduğunu düşündüm. Vazgeçecektim belki ama korumasının tutarsız davranışı beni o anda etkiledi. Orada kalamazdım galiba, belki onlarda istemeyecekti diye düşünüyordum. İstesinler ya da istemesinler beni dost olarak isterdim her ne kadar olmasa da. Bundan sonra hiçbir şey yazmayacağım uzun süre.”

Durumları iyiye gidiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören Emrah Karaduman ve aynı hastanenin kalp damar cerrahisi servisinde yatan Volkan Karaca’nın durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.