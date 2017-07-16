‘Alex’ten lider çıkmaz’ diyen Özat: Sarı saçlı, küpeli olsam Kadıköy’e benim heykelimi dikerlerdi

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Fenerbahçe’nin efsanelerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza’nın liderlik vasfına sahip olmadığını savundu.

‘Altı yılda bir şampiyonluğun var’

Fanatik gazetesinden Tunç Kayacı ve ​Ömer Necati Albayrak’a konuşan Özat “Ben sarı saçlı olsam, kulağımda bir küpe olsa Kadıköy’e benim heykelimi dikerlerdi. Başkasının değil” dedi: “Ama Türkiye’de insanlar senin kara kaşına kara gözüne bakıyorlar. Konuşurken k’yi nasıl söylediğine bakıyorlar. Futbol konuşacaksak en kralıyla oturur konuşuruz. Biz orada futbolcuyken oyunculara pozisyon almayı öğretirdik. Beş yılda üç şampiyonluk yaşadık, bir de Denizli’de kaçan var. Bizden sonra kimler geldi, kimler geçti. Alex efendi kitabında açıklıyor. ‘Ümit varken o yemeğe oturmadan kimse oturamazdı’ diyor. ‘O gittikten sonra ilk işim yemeğe oturmayı serbest bırakmak oldu’ diyor. Kendini ele veriyor aslında. Belli neden altı senede yalnızca bir kez şampiyonluk yaşadığın. Altı yılda bir şampiyonluğun var. Kendini mi tatmin ediyorsun! 17 sene top oynadım 15 sene kaptanlık yaptım.”

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‘Alex’ten lider çıkmaz’

Futbolculuk döneminde forma giydiği Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve FC Köln’de kısa sürede kaptanlık görevinin kendisine verildiğine dikkat çeken Gençlerbirliği teknik direktörü şunları söyledi: “Sol bek oynuyordum Almanya’da, iki kelime Almanca bilmeden kaptan oldum. Bir sorarlar adama, ‘Neden kaptan oldu bu adam’ var bir şey demek ki. Fener’de bir sene sonra, Gençler’de 21 yaşında kaptan oldum. Bozukluk burdan belli, Altı yılda bir başarın var. Türkiye çok modernliği kaldıran bir ülke değil. Sen 20 gol attığın için hangi hoca gelmiş gitmiş umrunda olmadı hiç. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Büyük yetenek ama liderlik başka bir şey. Alex’ten lider çıkmaz, liderden Alex çıkmaz.”

‘Beni Galatasaray’a götürecek bir para yok’

Özat “Galatasaray’a gider misin?” sorusunu ise “Ekmeğe muhtaç olmadığım sürece beni Galatasaray’a götürecek bir para yok. Çoluk çocuğumun rızkı için limon da satarım ama beni oraya götürecek para basılmadı” diye yanıtladı.