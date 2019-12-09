Alex de Souza: Fenerbahçe’ye ne zaman çağrılırsam gelirim

Fenerbahçelilerin Kadıköy’de heykelini diktiği, 2004-2012 yıllarında takımda top koşturduğu sırada ‘kulübe gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyunculardan biri’ diye nitelendirilen Brezilyalı Alex de Souza, ne zaman çağrılsa Fenerbahçe’ye geleceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Özel bir hastanenin tanıtımı için İstanbul’a gelen Alex de Souza gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “Fenerbahçe’nin hali hazırda bir başkanı ve yönetim kurulu var. Ben Alex olarak kendime iş veremiyorum. Bu Fenerbahçe’nin yetkili kişilerinin işi ve görevi. Benimle ilgili değil. Kendi adıma futbolu bıraktıktan sonra biraz kendimi kafaca toparlamak için zamana ihtiyacım vardı. Çocuklarım ve ailem ile vakit geçirdim, kendimi toparladım. ‘Fenerbahçe’ye ne zaman dönüyorsun’ diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam gelirim. Fenerbahçe’ye gelmek benim elimde değil. Bu benim değil; başkan, yönetim ve Fenerbahçe’nin verebileceği bir karar.”

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2021’de teknik direktörlük diplomasını almak istiyor

2021’e kadar kurslarını tamamlayarak teknik direktörlük diplomasını almak istediğini ifade eden de Souza, “Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dahil ediyorsunuz. Acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım. Bir gün Fenerbahçe’nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler” dedi.

Fenerbahçe’nin kaptanlığını da yapan ve Aziz Yıldırım’ın başkanlığı döneminde gönderiliş şekli taraftarların tepkisini çeken de Souza, takımın durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: “Brezilya’dan sadece skorları takip edebiliyorum, fazla yorum yapamayacağım. Takımın durumu, antrenmanlar vs. tam olarak hakim değilim konulara. Yapacağım yorumların da speküle edilmesini istemiyorum. Fenerbahçe, büyüklüğünde bir kulüp her zaman oynadığında hedefi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğa oynuyorlar.”

‘Ziyaretim sırasında kulüple temasım olmayacak’

İstanbul’da Fenerbahçe’yle temasının olmayacağını, dostlarıyla vakit geçireceğini söyleyen de Souza, sarı-lacivertli kulüpte jübile yapmak gibi bir planı olmadığının altını çizdi.

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De Souza, Fenerbahçe’ye transfer konusunda desteği olup olmadığına ilişkin bir soruyu, “Fikir veriyorum ama herhangi bir transferde işin içinde olmadım” diyerek yanıtladı.

‘Falcao’yu Hagi’yle, FB’ye gelen oyuncuyu Alex’le kıyaslamak onlara haksızlık’

De Souza, Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Falcao hakkındaki soruya ise şöyle yanıt verdi: “Falcao’yu kişisel olarak tanımıyorum. Sadece saha içerisindeki performansını ve kariyerini biliyorum. Falcao, Fransa ve İspanya’da gol krallıkları olan kariyeri başarılarla dolu biri. Galatasaray’a gelen bir futbolcuyu Hagi ile Fenerbahçe’ye gelen birini ise Alex ile kıyaslamak o oyunculara haksızlık. Biz uzun süre oynadık ve bizim hikayemiz bitti, hikayesi bitmiş bir insanı hikayesine yeni başlamış biri ile kıyaslamak büyük haksızlık olur. “