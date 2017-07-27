Alevler Manisa’ya ulaştı: İzmir’de iki günde 400 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

İzmir’de günlerdir süren yangın halen kontrole alınamazken, iki mahalledeki yurttaşlar evlerinden tahliye edildi.

Bayındır ilçesindeki Ovacık mevkiinde bulunan Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 25 Temmuz saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur’un verdiği bilgiye göre yaklaşık 500 hektarlık (400 futbol sahası) alan yangından etkilendi. Öte yandan ormanın yanı sıra kiraz ve zeytin tarlaları da küle döndü.

Yangına sekiz helikopter, dört amfibi uçağı, 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdahale edildi.

Manisa’ya sıçradı

İzmir’de başlayan yangın, dün akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle Manisa’nın Turgutlu ilçesine de sıçradı.

İlçedeki Kırsal Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde oturan yaklaşık iki bin kişi, büyükşehir belediyesine ait otobüslerle Dağmarmara bölgesindeki Niyazi Üzmez Ortaokulu’nun bahçesinde kurulan toplanma merkezine götürüldü.

Bazı vatandaşlar yakınlarının yanına bazıları da ilçe merkezine götürülerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Ölü ve yaralı yok, evlere yaklaştı

Bölgeye gelerek bilgi alan Yunusemre kaymakamı ve Turgutlu kaymakam vekili Ahmet Erdoğdu, dün gece itibariyle son durumu şu sözlerle anlattı: “Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz yangına müdahale etmeyi sürdürüyorlar. Her iki köyümüzde de zarar gören ev ve vatandaşımız yok. Ölü ve yaralı söz konusu değil. İhtiyaten iki yatalak hasta sevk edildi. Ambulanslarımız hazır bekletiliyor. Otobüsler hazır bekletiliyor. Yangınla mücadelemiz sürüyor. Sabaha kadar kontrol altına alınmasını ümit ediyoruz. Yer yer 3-5 metreye yaklaşan yerler var, gerekli tahliyeler yapıldı.”

‘Ekipler hazır bekliyor’

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur da şunları söyledi: “Yangında şu an kontrolü sağlamak üzereyiz. Yangının en etkili olduğu yer Kerpiçli Mahallesi civarı. Yangında can kaybı yok. Tüm mahallelerin girişinde ekiplerimiz hazır bekliyor. Bugün hızlı bir şekilde müdahale ederek, yangını kontrol altına alacağız.”