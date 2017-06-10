Alevi derneğine cemevi tahsis eden Baydemir’e fezleke: Laiklik ilkesine aykırı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde inşa edilen cemevi binasının, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne bedelsiz olarak 10 yıl süreyle tahsis edilmesine ilişkin fezleke hazırlandı.

Dihaber’den Deniz Tekin’in haberine göre Baydemir 2012 yılında belediye tarafından Diyarbakır’da inşa edilen binanın PSAKD’ya cemevi için tahsis edilmesine ilişkin imzaladığı protokolde ‘görevi kötüye kullanmak’la suçlanıyor.

Fezlekede, belediyeyle dernek arasındaki protokolün 8’inci maddesinde, “Bu protokolün uygulanması sırasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklar öncelikle taraflarca Alevi inancının gereği olarak Cem’e gidilerek diyalogla çözülecektir” ibaresinin yer aldığı belirtilerek bunun laik devlet anlayışı ve Anayasa’da belirtilen ‘devletin nitelikleri’ başlığıyla bağdaşmadığı ileri sürüldü.

‘Anayasal sistem ‘teokratik’ yapıya dönüşebilir’

“Laik devlet sisteminde ‘din’ kamu hizmeti olarak kabul edilmez” ifadesinin kullanıldığı fezlekede, kamu gücünü elinde bulunduran resmi kurumların özellikle de yerel yönetim birimleri olan belediyelerin sadece bir cemaatin, mezhebin ihtiyaçlarına yönelik kurallar geliştiremeyeceği ve düzenlenmeler yapamayacağı savunuldu.

Ayrıca laik devlet sisteminde hukuka aykırı olarak geliştirilen bir eylemin, mevcut anayasal sistemin ‘teokratik’ bir yapıya dönüştürülmesine yönelik bir eylem olduğu iddia edildi.

Baydemir’in dokunulmazlığı kaldırılması durumunda altı aydan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.