Alev Er ve Eray Özer’in kaleminden: ‘Başkaldırı Elli Yaşında / Bir Uzun Yürüyüştü 68’

Gazeteciler Alev Er ve Eray Özer’in yazdığı ‘Başkaldırı Elli Yaşında / Bir Uzun Yürüyüştü 68’ adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitap, Türkiye’yi ve dünyayı sarsan ’68 hareketi’ni tanıklarıyla anlatıyor.

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Kitaba tanıklıkları ve yazılarıyla Alain Touraine, İlkay Alptekin Demir, Ömer Madra, Murat Belge, Osman Ulagay, Masis Kürkçügil, Işık Ergüden, Chris Stephenson, Çimen Keskin Turan, Timur Göral, Elif Gönül Tolon-Öztürk, Bozkurt Nuhoğlu, Atıl Ant, Müfit Özdeş, Atilla Keskin, Raif Ertem, Fahri Aral, Ertuğrul Günay, Mustafa Gürkan, Doğu Perinçek, İskender Odabaşoğlu, Enver Nalbant, Hasan Ketenci, Zülküf Şahin, Hasan Yalçın, Cavit Kavak, Salman Kaya, Celal Doğan, Ertuğrul Kürkçü ve Kerem Çalışkan katkıda bulundu.

‘Kalanların söyleyecekleri var’

Kitap şu sözlerle tanıtıldı: “Bugün artık dünyayı ve Türkiye’yi sarsan 1968, yarım asır geride kaldı. Fransız, Alman, İngiliz 68’lerinin toplumu harmanlayan kitleleri ve onların Daniel Cohn­Bendit, Rudi Dutschke, Joschka Fischer, Tarık Ali gibi önderleri vardı. Oralarda 68 hep o isimlerle birlikte anıldı. Tabii Türkiye’nin de ötekiler gibi önderleri vardı.

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60’lı yılların sonlarına gelindiğinde toplum kendisi için çizilen sınırlara, düşünce hayatı var olan kalıplara sığmaz olmuştu. Fabrikalarda, köylerde, gecekondularda, üniversitelerde, hatta liselerde alışılmadık sesler yükseliyor, kıvılcımlar çakıyordu. Ve 1947’lerde doğan bir kuşak bu kıvılcımlardan bir ateş derleyip gökyüzüne tutuyordu. Bu, 68 başkaldırısıydı.

68 dalgası geri çekilirken en öndekilerin büyük bir bölümü geri dönmedi. Çünkü artık yaşamıyorlar. Ama geride kalanların da bize söyleyecekleri var…”