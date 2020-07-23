Alerjisi varmış: Arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Adana’da, araçla yolculuk ettiği sırada arı sokması sonucu fenalaşan 47 yaşındaki Salih Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın ailesi alerjisi olduğunu söyledi.
AA’nın haberine göre Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi D-400 karayolu Misis Kavşağı’nda, arkadaşı Halil İbrahim Özşık’ın kullandığı hafif ticari araçta yolculuk eden Yılmaz arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Özşık, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda aracını durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Yılmaz’ın yolda kalbi durdu. Hastanedeki müdahaleler de sonuç vermedi.
Salih Yılmaz’ın eşi Serpil Yılmaz, eşinin arı sokmasına karşı alerjisinin olduğunu belirterek, “Arkadaşına işinde yardımcı olmak için araçla yola çıkmıştı. Bize arı soktuğu ve yolda kalbinin durduğu söylendi” dedi.