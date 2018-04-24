‘Aldatma’ iddiasıyla hem eşini hem de bir erkeği öldürdü

Manisa’da bir erkek, aldattığı iddiasıyla eşini ve bir kişiyi öldürüp teslim oldu.

Ramazan Ariç, bugün saat 11.30 sıralarında eşi Deniz Ariç’le Uncubozköy mahallesindeki Kent Ormanı’na gitti.

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Aldatıldığını öne süren 28 yaşındaki adam, 26 yaşındaki eşini yanında bulunan tabancasıyla üç el ateş ederek öldürdü.

Silah seslerini duyanların ihbarı sonrası olay yerine giden polis, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bir cinayet daha

Ramazan Ariç daha sonra Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki bir büfeye giderek, eşinin ilişkisi olduğunu öne sürdüğü direksiyon eğitmeni 26 yaşındaki Murat Çakmak’ı beş el ateş ederek öldürdü.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak hayatını kaybetti.

Ramazan Ariç ise cinayetleri işlediği tabancayla Barbaros Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.