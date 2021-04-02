Alçıdan yapılan heykeli 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Denizli’de alçıdan yapılan heykel, 1 milyon liraya satılmaya çalışıldı.
Jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi’nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi.
Bunun üzerine jandarma, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup randevu verdi. Buluşma dün gerçekleşti.
Şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine heykeli ‘Zeus’un oğlu’ diyerek 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
İncelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.