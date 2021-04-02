Alçıdan yapılan heykeli 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Basın Kartı Yönetmeliği’nde AKP tarafından yapılan değişiklikler ‘basın özgürlüğüne aykırı’ bulunarak yürütmesi durduruldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık’, ‘gazetecilik meslek onurunu zedeleme gibi gerekçelerle basın kartının iptal edilemeyeceğine karar verdi. Kararda mevcut yönetmeliğin gazetecileri baskı altında ve endişe içinde tutacağına da dikkat çekildi. Ayrıca basın kartı verilecek kişilerde aranacak şartları içeren temel ilkelerin, bu hakka keyfi bir şekilde müdahale edilmesini önleyici biçimde düzenlenmesi istendi.