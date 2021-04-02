Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alçıdan yapılan heykeli 1 milyon liraya satmaya çalıştılar

Denizli’de alçıdan yapılan heykel, 1 milyon liraya satılmaya çalışıldı.

Fotoğraf: DHA

Jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesindeki Karahayıt Mahallesi’nde bazı kişilerin tarihi eser satmak için müşteri aradığını belirledi.

Reklam

Bunun üzerine jandarma, tarihi eser kaçakçılarıyla alıcı gibi bağlantı kurup randevu verdi. Buluşma dün gerçekleşti.

Şüpheliler, alıcı kılığındaki jandarma ekibine heykeli ‘Zeus’un oğlu’ diyerek 1 milyon liraya satmak istedi. Şüpheliler, jandarma ekibi tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İncelemede heykelin alçıdan yapıldığı belirlenirken, adliyeye sevk edilen dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON HABERLER

Danıştay ‘basın kartı’ üzerinden iktidara ‘hukuk devleti’ni hatırlattı

Basın Kartı Yönetmeliği’nde AKP tarafından yapılan değişiklikler ‘basın özgürlüğüne aykırı’ bulunarak yürütmesi durduruldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık’, ‘gazetecilik meslek onurunu zedeleme gibi gerekçelerle basın kartının iptal edilemeyeceğine karar verdi. Kararda mevcut yönetmeliğin gazetecileri baskı altında ve endişe içinde tutacağına da dikkat çekildi. Ayrıca basın kartı verilecek kişilerde aranacak şartları içeren temel ilkelerin, bu hakka keyfi bir şekilde müdahale edilmesini önleyici biçimde düzenlenmesi istendi.

Yüzlerce sokak köpeği için açlık grevinde

Bağımsız Patiler Derneği Başkanı Ayşe Köse, yüzlerce sokak hayvanı için başladığı açlık grevine devam ediyor. Köse’nin Bilecik’in Gölpazarı belediyesinden dört talebi var. Belediye başkanı ise maddi imkansızlıklardan dertli.