Albino fok yavrusu dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya: Yeni bir yuva bulması gerekecek

Rusya’daki albino fok yavrusuna, kolonisi tarafından dışlanması durumunda durumunda yeni bir yuva bulunması gerekecek.

Fotoğraflar: Vladimir Burkanov

Biyologlar, Rusya’nın Okhotk kıyılarında yaşayan mavi gözlü ve turuncu tüylü yavrunun bu nadir görülen durumu nedeniyle kolonin geri kalanı tarafından dışlanacağını öngörüyor.

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Araştırmacılar tarafından ‘çirkin ördek yavrusu’ olarak adlandırılan albino fokların her 100 bin doğumdan birinde görüldüğü belirtiliyor.

Albino fokların görme yetileri çok sınırlı ve böyle doğan yavruların büyüyüp çiftleşme ihtimali çok düşük.

Aynı küçük adada 10 yıl önce doğan albino yavru kolonisi tarafından reddedilmiş ve ölüme terk edilmişti. Nafanya isimli fok, Rusya’nın karadeniz kıyısnda bir akvaryuma götürülmüştü.

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Bilim insanları, yeni yavrunun benzer bir ‘kurtarma operasyonu’na ihtiyacı olup olmayacağını gözlemliyor.

Tyluney Adası’ndaki çalışmaları yürüten ekipten deniz biyologu Vladimir Burkanov bazı dışlanma ve reddedilme belirtilerine rağmen yavru için hala bir umut olduğunu anlattı: “Yavru iyi beslenmiş ve aktif görünüyor demek ki annesi yeterince süt vermiş. Ancak diğer foklar endişe verici bir şekilde yavruya ilgi göstermiyor. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Ama yavru diğer foklar tarafından henüz kovalanamıyor ya da ısırılmıyor.“

Bukanov hayatta kalma ihtimali çok düşük olmasına rağmen erişkin olmayı başaran altı yaşındaki bir albino fokun hikayesini de paylaştı. Her ne kadar kolonisinde hayatta kalmayı başarsa da bu yetişkin albinonun çiftleşme mevsimine dışlandığını ve ‘bekar kayalıklarına’ sürüldüğünü anlattı.