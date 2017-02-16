Albertine kayıp, Proust bulundu: Yazarın ‘ilk ve tek’ görüntüsü ortaya çıktı

‘Albertine Kayıp’ın da yer aldığı ‘Kayıp Zamanın İzinde’ serisiyle Fransız edebiyatının tarihe geçen isimlerinden yazar Marcel Proust’un ‘ilk ve tek’ videosu ortaya çıktı.

Guardian’da yer alan bir habere göre Kanada’daki Laval University’deki Jean-Pierre Sirois-Trahan isimli bir profesör, Proust’un var olan yegane görüntüsünü bulduğunu öne sürdü.

Siyah beyaz videoda, 1904 yılındaki bir düğün töreninde yalnızca birkaç saniyeliğine, 30’larında bıyıklı, melon şapka takmış ve açık gri renkli takım elbise giyen bir erkeğin, kalabalık içinde merdivenden indiği görülüyor. O kişi büyük olasılıkla Proust.

‘Elimizde kesin kanıt yok ama her şey Proust’a yönlendiriyor’

Görüntüdeki düğünün dönemin Greffulhe kontesi Élaine Greffulhe’e ait olduğunu belirten Sirois-Trahan, Greffulhe’ün, ‘Kayıp Zamanın İzinde’de yer verdiği bir karakter için esin kaynağı olduğunu söyledi.

Görüntüyle ilgili temkinli konuşan Sirois-Trahan, “Her şey bizi onun Proust olabileceği fikrine yönlendiriyor. Ama onun gerçekten Proust olduğuna dair elimizde kesin kanıt yok. Ama ne olursa olsun, ‘Kayıp Zamanın İzinde’nin dünyasıyla ilgili değerli bir belge” dedi.

‘Şapkası ve takım elbisesi Proust’a uyuyor’

‘Revue of Proustian Studies’ dergisinin yayın yönetmeni Luc Fraisse ise görüntüdeki kişinin Proust olduğundan emin: “Çünkü Proust’ın yaşamına dair her detayı biliyoruz, o yıllarda Proust’un melon şapka giydiğini ve açık gri takım elbise giydiğini birtakım kaynaklardan biliyoruz. Çağdaşlarından bu yana Proust’u ilk gören insanlar olduğumuzu söylemek etkileyici bir şey.”

‘Görüntüler ikna edici’

Sorbonne Üniversitesi’nden Proust uzmanı Jean-Yves Tadié de, “Yüzünün şekli, giyim tarzı, görüntülerdeki her şey ona uyuyor, görüntüler epey ikna edici” dedi.

1913-1927 yıllarında ‘Kayıp Zamanın İzinde’yle dünya edebiyatının en önemli yapıtlarından birini veren Proust, 1922’de 51 yaşında hayatını kaybetmişti.