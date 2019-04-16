Albayrak Oval Ofis’te Trump’la görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD’de Başkan Donald Trump’la program dışı bir görüşme yaptı.

Bir süredir Washington’da bulunan Albayrak, Beyaz Saray’da ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile bir araya gelmişti. Albayrak son olarak Beyaz Saray temasları çerçevesinde Trump’la Oval Ofis’te bir araya geldi. Görüşmede Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ve Mnuchin de bulundu.

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Albayrak görüşmeyi “Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz” diye anlattı. Albayrak iki ülke arasında sıkıntıya neden olan S-400 füzeleri konusunda Trump’ın makul bakış açısı gösterdiği izlenimini de aktardı. Albayrak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Trump’ın yakın zamanda görüşebileceği bilgisini de verdi.

Albayrak Trump’la görüşmeden önce de Amerikan Türk Konseyi (ATC) toplantısının ilk gününde bir konuşma yaptı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, Albayrak Türk-Amerikan ilişkileri için “İlişkilerin doğasını görüş ayrılıklarının belirlememesinin sorumluluğu bizim üzerimizde” derken yatırımcılara da “Türkiye’ye yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadı” mesajını verdi.

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Türk-Amerikan ilişkilerinde ‘olumlu gündem’ vurgusu yapan Albayrak Türkiye’de yerel seçimlerin ardından 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç olacağını söyledi.

Türkiye’nin önümüzdeki yıl yüzde 2,5 oranında büyüyeceğini belirten Albayrak “Bu daha başlangıç olacak” dedi.

Dünyaya yönelen terör tehditinin artık zar zor kontrol altına alınabildiğini dile getiren Albayrak, “Bu tehditler daha da uluslararası sorunlar haline gelirken, ortaya çıkan uluslararası sistem de devletlerin iş birliği kurmasını daha da zorlaştırıyor. Yükselen korumacılık, milliyetçiliğin tekrar ortaya çıkması ve aşırı sağcı popülizm uluslararası iş birliğini azaltıyor” diye konuştu.

