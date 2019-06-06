Albayrak’tan üç aya kadar tek haneli enflasyon vaadi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyatlarının mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71, 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 19.91 arttığını açıklamıştı. Üretici fiyatlarının ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 28.71 ve 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 32.85 yükseldiği belirtilmişti.

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Partisi AKP’nin Trabzon’daki bayramlaşma etkinliğinde konuşan Albayrak şöyle konuştu: “Enflasyon ve faiz. En son o kaldı. Enflasyonu yüzde 25 ve 30’lardan şimdi 18’lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız. Bu ne demek? Aynı şekilde faizler de güçlü bir şekilde düşmeye başlıyor. Peki faizler düşünce ne olacak? İş dünyamız ve şirketlerimiz yavaş yavaş daha da finansmana erişim, faiz giderleri düştüğü için daha çok yatırımlarını güçlendirecekler.”