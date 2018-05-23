Albayrak’tan ‘petrol seferberliği’: Uçakla gravite veri toplama işlemine başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol arama çalışmaları için en kapsamlı hazırlığın yapıldığını belirterek, “Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite* veri toplama işlemine başladık” dedi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak sınırına 3,5 kilometre mesafede, kısa bir süre önce sondaj çalışmalarına başladı. Bölgeyi ziyaret edip yetkililerden bilgi alan Albayrak, bölgenin petrol potansiyeli olan bir saha olduğunu söyledi.

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İlçede ilk derin sondajın gerçekleştirildiğini aktaran bakan şunları aktardı: “Bölge, yeraltı kaynakları itibariyle hem petrol aramaları, hem de madencilik noktasında uzun zamandır konuşulan bir yer. Ama son zamanlardaki aktif enerji siyasetimizin çerçevesi içinde sadece derin deniz sondajcılık faaliyeti yok. Bunu son dönemde çok yoğun ifade etmiştik. Aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset güdeceğimizi ifade ettiğimiz bir süreçteyiz.”

‘Yeni bir dönem’in başladığını kaydeden Albayrak şöyle devam etti: “4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismikle detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu ‘Sınır bölgemizdeki yeraltında ne var’ göreceğiz. Bu adımlarla inşallah Türkiye’nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji ve yeraltı kaynakları madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız.”

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* yerçekimi ivmesinin değişiminden yararlanılıp yer altındaki farklı yoğunluklu yapıların araştırılması